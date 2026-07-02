China Military: Предложение Зеленского к Путину свидетельствует о провале ВСУ

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского ограничить боевые действия только четырьмя регионами свидетельствует о провале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный военный портал Китая China Military.

«Киев выступил с предложениями в адрес Москвы, однако Путин отклонил их. Украина понимает, что дальнобойные удары не смогут переломить ситуацию на поле боя в ее пользу и что она уступает по эффективности российским. Поэтому главной целью киевского режима является завоевание общественной поддержки с помощью показных успехов, которые требуют огромных затрат, но при этом не приближают победу ВСУ», — говорится в материале.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу. По его словам, Украине нужны деньги для производства оружия.