Раскрыта деталь о подозреваемом в покушении на украинского олигарха в Монако

Le Figaro: Покушение на украинского олигарха Ермолаева в Монако могла осуществить женщина

Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла осуществить женщина. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Le Figaro.

«На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, можно увидеть подозреваемого в черной шляпе, черном жилете, белых брюках и кроссовках того же цвета», — говорится в публикации.

По версии следствия, речь может идти о женщине в возрасте около 30 лет. Источники газеты сообщают, что она проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва оставленной ей бомбы. После покушения подозреваемая, предположительно, скрылась в одной из соседних стран.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал сам Ермолаев, а также его супруга и сын, произошел 30 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.