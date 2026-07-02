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12:27, 2 июля 2026Силовые структуры

Решивший сжечь женщину живьем экс-лидер российских скинхедов захотел стать композитором

Осужденный на 24 года экс-лидер скинхедов NS/WP «Невоград» Венгервельд решил писать музыку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Осужденный почти на 24 года бывший лидер группировки скинхедов NS/WP «Невоград» (запрещенная в России экстремистская группировка) Герман Венгервельд решил стать композитором. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, спустя 16 лет в колонии он заявил, что отказался от своих взглядов, от разрушительной идеологии и раскаялся за поступки, совершенные в молодости. Венгервельд заявил, что разрушил свою жизнь под влиянием популярной молодежной моды. Кроме того, мужчина поделился, что после потенциального освобождения в 2033 году планирует попробовать поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.

Венгервельда осудили в 2014 году за убийство бездомного мужчины у станции «Проспект Ветеранов» и поджог живой женщины. Также в его квартире участники группировки собрали бомбу, которую опробовали на остановке на Заневском проспекте. Всего на счету бандитов из группировки «Невоград» с десяток убийств.

Ранее сообщалось, что задержанный в Дагестане 17-летний подросток, администрировавший международное террористическое сообщество, заявил, что хотел прославиться.

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