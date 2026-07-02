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11:41, 2 июля 2026Экономика

Россиянам назвали два самых подешевевших вида рыбы

ВАРПЭ: В России сильнее всего подешевели кета и нерка
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам I полугодия в России самыми подешевевшими видами рыбы в оптовой продаже оказались кета и нерка. Эти данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) процитировало ТАСС.

На Дальнем Востоке стоимость кеты опустилась на 10 процентов (до 450 рублей за килограмм), а нерки — на 5 процентов (до 750 рублей за килограмм).

Как уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев, в первой половине лета цены традиционно высокие. Затем они начинают меняться в зависимости от путины. К началу осени цены обычно фиксируются, а с января начинают падать. Последнее объясняется тем, что оптовики стремятся избавиться от остатков и освободить морозильники для новых партий рыбы.

В начале июня Зверев рассказывал, что вылов рыбы в прошлом году оказался не таким хорошим, как может показаться: был плюс по минтаю, сельди и лососю. Однако образовался провал по иваси. Кроме того, сильно уменьшился вылов трески. Стоимость мойвы, по его словам, «устремилась в космос».

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