Россиянам распылили в глаза перцовку за плохой отзыв на бар в стране бывшего СССР

Россиянам распылили в глаза перцовый баллончик за плохой отзыв на бар в Молдавии

Владелец бара в Молдавии распылил перцовый баллончик в глаза россиянам за плохой отзыв на его заведение. Об этом пишет Baza.

По данным источника, Андрей с женой и друзьями отдыхали в Brothers Pub, популярном среди туристов в этой стране бывшего СССР. Им не понравился сервис паба: официанты долго не подходили к гостям и медленно приносили еду. Более того, директор бара начал домогаться одной из девушек из компании. Он задавал ей пошлые вопросы и просил оценить по десятибалльной шкале его сексуальность.

Возмущенные соотечественники оставили на сайте бара негативный отзыв. После этого директор сначала попросил их уйти, а потом вернулся к столу с перцовкой и распылил ее в них. Когда мужчины с болью в глазах попытались собрать вещи, их начали избивать.

В итоге пострадавших госпитализировали. У одного из россиян диагностировали гематому и перелом пальца на ноге. Его жена и друг получили ожоги лица и глаз. Гости обратились в полицию.

Ранее россиян предупредили об унизительных досмотрах, допросах и проверках в аэропорту столицы Молдавии Кишинева. Их также призвали воздержаться от поездок в эту страну.

