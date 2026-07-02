Россияне бросились за лапомойками

«Выберу.ру»: Больше 60 % владельцев собак в РФ заявили о росте расходов на питомцев

В России 62 процента граждан, у которых есть собаки, заявили, что за последний год их расходы на содержание четвероногого друга серьезно выросли. Эти данные опроса, проведенного «Выберу.ру», процитировала «Газета.Ru».

В то же время 28 процентов заявили о прежнем уровне расходов. Сократили траты только 10 процентов.

При этом 44 процента респондентов сказали, что их расходы увеличились на фоне приобретения необычных товаров, а 33 процента объяснили растущую динамику трат лечением и профилактикой заболеваний.

Самой популярной категорией необычных покупок оказались лапомойки. На них тратились 24 процента опрошенных владельцев собак. Кроме того, 18 процентов не смогли обойтись без фирменных дизайнерских поводков и шлеек, а 15 процентов посчитали нужным купить спасательные жилеты для прогулок на сапбордах, лодках или катерах. Охлаждающие коврики для периода летней жары приобретали 12 процентов.

У 46 процентов владельцев собак за последний год основными дополнительными расходами стали ветеринарное лечение и диагностика.

В начале марта сообщалось, что за последние годы россияне стали воспринимать расходы на питомцев как базовую потребность. Рынок товаров для животных остался одним из наиболее устойчивых сегментов потребительской экономики.