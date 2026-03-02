Россияне отказались экономить на кошках

ЮКаssа: Оборот ветеринарных услуг вырос на 54 %, а зоотоваров — на 13 %

С 1 по 23 февраля в России оборот в категории зоотоваров увеличился в годовом выражении на 13 процентов, а средний чек на 4 процента, дойдя до 6981 рубля. Об этом «Ленте.ру» сообщил сервис Юкаssа.

По мнению его экспертов, за последние несколько лет жители России стали воспринимать расходы на питомцев как базовую потребность. Владельцы домашних животных выстраивают для последних полноценную систему заботы, предполагающую как сбалансированный рацион, так и регулярные посещения ветеринара. Последнее подтверждается статистикой. Оборот ветеринарных услуг увеличился на 54 процента, а средний чек — на 14 процентов, до 8512 рублей.

Рынок товаров для животных остался одним из наиболее устойчивых сегментов потребительской экономики.

Сервис также сослался на данные «Чек Индекса», согласно которым владельцы кошек все чаще предпочитают тратиться ради своих питомцев на премиальные продукты питания высокого качества вместо стандартных товаров. Кроме того, игрушки для животных стали покупать на девять процентов чаще (при среднем чеке 558 рублей), а корма — на три процента (средний чек 904 рубля).

В конце октября 2025 года сообщалось, что жители России в среднем тратят на уход за питомцем от 1000 до 3000 рублей в месяц. Чаще всего товары для питомцев покупают в зоомагазинах.

