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Силовые структуры
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18:42, 2 июля 2026Силовые структуры

Мужчины привязали молодого человека к дереву в российском лесу и подожгли

Суд Курска арестовал трех мужчин, которые пытались заживо сжечь юношу в лесу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения троим местным жителям, которые пытались заживо сжечь в лесу 21-летнего юношу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимым Гончарову и Мезенцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщнику Пузанову — домашний арест. Им вменяется покушение на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, 30 июня ночью мужчины спланировали убийство юноши. В лесу недалеко от улицы Заводской они привязали его к дереву, облили бензином и подожгли. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в селе Красное Липецкой области 60-летний житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике.

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