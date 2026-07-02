Россиянка описала Хиросиму словами «стрелки часов во всем городе замерли в 8:15 утра»

Россиянка описала Хиросиму (Япония) словами «стрелки часов во всем городе замерли в 8:15 утра». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что ее обязательной точкой в маршруте по Японии была Хиросима, в связи с печально известным фактом — 6 августа 1945 года, в 8:15 утра, на город сбросили атомную бомбу. Соотечественница увидела своими глазами уцелевшее при взрыве здание — банк, а также мемориальный комплекс, посвященный не выжившим в трагедии. «Знаете, одно слово: страшно. Нет других характеристик», — описала она свои впечатления.

По ее словам, в городе каждый день в 8:15 утра звонит Колокол мира, который символизирует призыв к миру. «Туристические группы, похоже, даже не слушают экскурсовода и не осознают, куда пришли: со смехом позируют на фоне разрушенного банка или монументов, чуть ли не залезают на них. Слов нет», — отметила автор блога.

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