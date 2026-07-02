Россиянка установила рекорд мира в опасном виде плавания

Новосибирская фридайверша Лидия Стадник установила рекорд мира

Новосибирская фридайверша Лидия Стадник, которая начала заниматься скоростным апноэ лишь два года назад, установила рекорд мира в опасном виде плавания. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Уточняется, что девушка завоевала сразу три медали в заплывах на разные дистанции и стала рекордсменкой на последнем из них.

«Поздравляем Лидию и ее тренеров — заслуженных тренеров России Светлану Талдонову и Галину Пенькову с замечательными результатами! Гордимся!» — указано в материале.

Ранее жительница Владивостока Анастасия Рубцова, будучи на пятом месяце беременности, решила не отказываться от участия в этапе Кубка России по скайраннингу «Вертикальный километр» и покорить одну из самых «капризных» гор страны, несмотря на свое положение.