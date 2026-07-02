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15:27, 2 июля 2026Авто

Российские перекупщики нашли уловку для повышения цен на машины с пробегом

В России зафиксировали рост цен на подержанные автомобили на 10-15 тысяч за неделю 
Марина Аверкина

Фото: Arafat Barbakh / Reuters

На российском вторичном автомобильном рынке зафиксирован рост цен. Стоимость подержанных машин за последние семь дней увеличилась на 10-15 тысяч рублей. Продавцы нашли возможность подзаработать, предлагая к покупке автомобиль уже с полностью заправленным баком. При этом за топливо предприимчивые граждане увеличивают сумму втрое, пишет Telegram-канал Mash.

Активнее всего этот маркетинговый ход используется перекупщиками в регионах. Причем сейчас с ними невозможно договориться о скидке на машину именно из-за аргумента про «бензиновый бонус». Не все потенциальные покупатели соглашаются на такую сделку, аргументируя тем, что наличие горючего в баке никак не влияет на техническое состояние автомобиля.

Ранее стало известно, что в ряде регионов России владельцы китайских машин отказываются оформлять полисы ОСАГО. Доля таких автомобилистов местами достигает 50 процентов. Все дело в пятикратном разрыве между реальными ценами на запчасти и цифрами, которые заложены в справочниках Российского союза автостраховщиков. Выплаченных денег, как правило, не хватает на покупку новых деталей.

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