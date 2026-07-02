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12:02, 2 июля 2026Авто

В России зафиксировали массовый отказ от ОСАГО одной группы владельцев машин

Число отказников от ОСАГО среди владельцев китайских машин в России превысило 50 %
Марина Аверкина
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ряде регионов России владельцы китайских машин отказываются оформлять полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Доля таких автомобилистов местами достигает 50 процентов. Как пишет Telegram-канал Shot, все дело в пятикратном разрыве между реальными ценами на запчасти и цифрами, которые заложены в справочниках Российского союза автостраховщиков.

На эти справочники ориентируются страховые компании, когда рассчитывают компенсацию после аварии. В результате выплаченных денег катастрофически не хватает на покупку новых деталей.

Как отметил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, стоимость деталей в каталогах пересматривают слишком медленно. В конце 2024 года ее увеличили на 0,5 процента, а в 2025-м — на 1,9 процента. Он убежден: занижая цены в справочниках, страховщики искусственно уменьшают и размер компенсаций водителям.

Разница между рыночной и справочной стоимостью наглядна на примере переднего бампера. Так, в случае Haval Jolion речь идет о сумме в 30,9 тысячи рублей на рынке против 5,6 тысячи по каталогу (разница около 445 процентов). Для Omoda C5 рыночные 29,5 тысячи рублей против 5,9 тысячи по каталогу (400 процентов), для Tenet T4 — 71,8 тысячи против 32,9 тысячи (120 процентов).

Сложившаяся практика вынуждает автовладельцев самостоятельно доплачивать за ремонт внушительные суммы даже в тех случаях, когда они не являлись виновниками ДТП.

Ранее россиянам назвали главные проблемы популярных китайских кроссоверов с пробегом. По словам эксперта Сергея Зиновьева, до сих пор можно встретить машины с очень слабой ходовой частью.

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