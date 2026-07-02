ВС России используют FPV-дроны для снабжения, чтобы скрыть перемещение штурмовиков от ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России используют FPV-дроны для снабжения военнослужащих провизией, маскируя передвижение штурмовиков. Об этом ТАСС сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады «Южной» группировки войск с позывным Хатхи.

«Такая доставка делается непосредственно на удаленные позиции наших ребят в Константиновке, чтобы противник не обнаружил их позиции, поэтому иногда применяются FPV-дроны», — отметил он.

Боец рассказал, что подобным образом российские военные доставляют любую провизию, включая еду и воду. Он подчеркнул, что основная часть доставки производится с помощью такелажной команды, организованной тыловыми службами подразделения. Так, российским военнослужащим удается скрыть от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещение штурмовиков.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал, что Константиновка в Донецкой Народной Республике на 96 процентов находится под контролем армии РФ, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.

