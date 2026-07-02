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08:38, 2 июля 2026Россия

Российские военные ударили по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе

Минобороны: ВС России нанесли удары «Геранями» по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные атаковали логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Одессе в Николаевской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что для ударов ВС России применили дроны «Герань». В ходе атаки была поражены объекты, которые использовались украинскими бойцами для доставки и хранения беспилотников и их комплектующих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования. Кроме того, военные использовали и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате атаки была повреждена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Уничтожено множество АЗС, используемых в интересах украинской армии.

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