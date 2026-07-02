Российские войска обманули ВСУ в радиоигре

Боец Белый: ВС РФ обманули ВСУ в радиоигре по скоплению сил в Новоселовке

Российские войска обманули Вооруженные силы Украины (ВСУ) в радиоигре, отправив противнику ложную информацию о скоплении сил в Новоселовке. Об этом в беседе с ТАСС рассказал российский боец с позывным Белый.

«В радиоэфире радиоигру совершали, если вдруг противник решился прослушать наши радиостанции каким-то образом или как-то он все-таки вышел на наш эфир, чтобы противник не понимал, чем мы занимаемся», — рассказал военный.

Он добавил, что уловка удалась и ВСУ были дезорганизованы.

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли села Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 490 военнослужащих, боевую бронемашину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.