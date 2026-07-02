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18:55, 2 июля 2026Силовые структуры

Семья виновника ДТП потребовала от матери невыжившего ребенка более миллиона рублей

В Челябинске семья виновника ДТП потребовала с матери погибшего ребенка 1,1 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Челябинске семья виновника ДТП — Олега Каширина — потребовала с матери погибшего ребенка более миллиона рублей. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным источника, в 2020 году произошло ДТП, в результате которого 11-летняя девочка получила ранения, несовместимые с жизнью. Дочь Каширина также получила тяжелые травмы. Суд признал Каширина виновником ДТП и обязал его выплатить семье потерпевших 2,2 миллиона рублей.

Спустя несколько лет экс-супруга Каширина подала иск к матери невыжившей девочки, потребовав от нее 1,1 миллиона рублей. Женщина заявила, что автомобиль второй стороны также участвовал в столкновении, а значит, его владелица должна ответить за причиненный вред ее дочери.

Суд первой инстанции взыскал с женщины 350 тысяч рублей, однако вскоре это решение было отменено. Апелляция посчитала, что семья Каширина злоупотребила правом на судебную защиту.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил экс-замначальника полиции к условному сроку за драку.

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