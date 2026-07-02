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17:34, 2 июля 2026Бывший СССР

Серия мощных взрывов в Киеве после удара возмездия России попала на видео

Опубликованы кадры взрывов и пожаров в Киеве в результате удара возмездия ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Серия взрывов и последующие пожары в Киеве в результате массированной атаки Вооруженных сил (ВС) РФ на военные и инфраструктурные объекты в районе столицы Украины попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Гриб дыма поднимается над пылающим промышленным объектом в Бучанском районе», — говорится в материале.

На кадрах видно сильный пожар и густой черный дым, который поднимается в небо.

В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве. Были совершены десятки прилетов по стратегическим объектам с использованием реактивных «Гераней-3», ракет Х-101, «Калибров», «Искандеров» и «Цирконов». Отмечается, что по Киеву выпустили около 30 баллистических ракет.

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