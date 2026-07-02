Шаляпин пристыдил журналистов за вопрос о деньгах

Певец Прохор Шаляпин отказался отвечать на вопрос об удвоении его гонораров

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал сообщения о значительном росте своих гонораров. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

«Некрасиво считать чужие деньги», — коротко ответил Шаляпин на вопрос корреспондентов.

Ранее издание KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятий сообщило, что гонорар Шаляпина достиг двух миллионов рублей на фоне возросшего спроса. За эту сумму артист может спеть на празднике или провести мероприятие. До этого Прохор сообщал, что его гонорар вырос до 800 тысяч рублей, а затем — до миллиона.