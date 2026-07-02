Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:10, 2 июля 2026Культура

Шаляпин пристыдил журналистов за вопрос о деньгах

Певец Прохор Шаляпин отказался отвечать на вопрос об удвоении его гонораров
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал сообщения о значительном росте своих гонораров. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

«Некрасиво считать чужие деньги», — коротко ответил Шаляпин на вопрос корреспондентов.

Ранее издание KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятий сообщило, что гонорар Шаляпина достиг двух миллионов рублей на фоне возросшего спроса. За эту сумму артист может спеть на празднике или провести мероприятие. До этого Прохор сообщал, что его гонорар вырос до 800 тысяч рублей, а затем — до миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна попросила Россию о поставках топлива

    Артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой в российском регионе

    Двое российских бойцов выводили с поля боя полдюжины раненых под 12 обстрелами ВСУ

    Россияне бросились за лапомойками

    Дочь Бони проколола ей нос на камеру

    Дачникам назвали правила ухода за растениями в жару

    Москвичей предупредили о резком изменении погоды

    Грузинский НПЗ решил прекратить покупать российскую нефть

    Назван важнейший для москвичей фактор при выборе жилья

    Назван укрепляющий кишечник и иммунитет рацион питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok