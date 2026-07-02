Собчак захотела защитить сына от романа с «сильной хабалкой из провинции»

Собчак заявила, что не позволила бы сыну переписать наследство на девушку из провинции

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что не позволила бы сыну Платону переписать наследство на возлюбленную из провинции. О том, что она хотела бы защитить его от романа с такой девушкой, ведущая заявила в разговоре с певцом Прохором Шаляпиным в эфире шоу «Что о тебе думают?», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Шаляпин спросил у Собчак, как бы она отреагировала, если бы ее сын, когда вырастет, переписал наследство на возлюбленную. Журналистка ответила, что сделала бы все, чтобы не допустить такого сценария.

«Я бы заранее все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова моего Платошу... Это блондин, маленький, [учит] китайский, вот эти репетиторы. Слушай, сколько сейчас репетиторы стоят — это вообще! Рядом с ним такая мама! И он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции? (...) Нет-нет. Я бы все заранее [предусмотрела]», — ответила она.

Ранее сын Собчак высмеял ее публикации в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он объяснил успех матери магией.