Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

Сын Собчак Платон высмеял публикации журналистки в Instagram

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак Платон высмеял ее публикации в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и объяснил ее успех магией. Видео с ребенком Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

В ролике Платон заявил, что они с матерью оказались в одинаковых условиях. Так, по его словам, в России заблокировали игру Roblox, в которую он играл, а также ограничили доступ к Instagram, куда Собчак регулярно выкладывала посты. «И мои игрушки, и твои игрушки [заблокировали]», — констатировал сын журналистки.

Собчак объяснила Платону, назвавшему Instagram игрушкой, что за публикации в соцсети раньше она получала деньги, поэтому, лишившись возможности делать коммерческие посты, она будет меньше зарабатывать. «То, что ты выкладываешь в Instagram, я не назову [тем, за что можно] получать деньги», — парировал Платон. По его мнению, Собчак зарабатывала на постах соцсети «магическим образом».

Ранее Платон призвал Собчак перестать хвастаться. С такой просьбой сын журналистки обратился к ней из-за того, что та снимала себя в брендовом халате и хвалила вещь.