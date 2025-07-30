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18:33, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Сын Собчак попросил мать перестать хвастаться

Сын Собчак Платон призвал мать перестать хвастаться брендовым халатом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Сын журналистки Ксении Собчак Платон упрекнул мать в том, что она хвастается брендовым халатом. Видео с ребенком телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

В ролике Собчак, одетая в халат от бренда The Row, снимала себя в зеркало в полный рост и описывала достоинства вещи. Когда ведущая поинтересовалась у аудитории, как они оценивают брендовый халат, к ней обратился ее сын.

«Мам, ты бизнес-герл, красотка. Ну харэ уже халатом хвастаться», — попросил ее сын.

Ранее Платон обратился к матери со словами «опять новую фигню выпустила».

До этого журналистка опубликовала видео, в котором Платон принес ей кофе в постель и нагрубил. При этом Собчак поблагодарила ребенка и призналась, что ей очень приятно.

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