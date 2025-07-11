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14:41, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Сын Собчак обратился к ней со словами «опять новую фигню выпустила»

Журналистка Собчак опубликовала видео с резкими словами сына Платона в ее адрес
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором сын Платон резко высказался в ее адрес. Ролик был размещен в ее Telegram-канале.

«Ты опять новую фигню выпустила?» — спросил у журналистки ее сын. «Да», — ответила ему Собчак. «Покажи», — обратился к ней с просьбой Платон.

Журналистка подписала видео словом «мой», смеющимися смайликами и эмодзи в виде сердечка.

Ранее Собчак поделилась роликом, в котором Платон принес кофе в постель и нагрубил ей. Несмотря на это, журналистка поблагодарила сына за напиток.

Перед этим сын Собчак раскритиковал ее за использование соцсети TikTok. Он заявил, что мать позорит его видео с танцами в приложении. В ответ журналистка записала ролик с танцем.

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