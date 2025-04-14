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20:08, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Сын Собчак жестко осадил задавшую ему вопрос мать

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео с нагрубившим ей сыном
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором сын Платон принес кофе в постель и нагрубил ей. Видео, в котором он жестко осадил задавшую ему вопрос мать, было опубликовано в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике Собчак спросила у Платона, который принес ей кофе в постель, зачем рожают сыновей. «Я хотел тебе сказать: запомни раз и навсегда, я не твой официант», — заявил он. В ответ журналистка поблагодарила его за кофе. «Мне очень приятно, спасибо, это очень приятно, я тебя люблю», — сказала она.

Ранее сын Собчак раскритиковал ее за использование TikTok. Он заявил, что мать позорит его танцами в приложении. В ответ журналистка записала видео с танцем.

Перед этим стало известно, что сын Собчак пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Уточнялось, что разговор шел об учебе.

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