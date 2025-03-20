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14:21, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Собчак ответила пристыдившему ее за танцы сыну

Собчак записала видео в ответ на слова сына, пристыдившего ее из-за TikTok
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Журналистка Ксения Собчак записала видео в ответ на слова сына Платона, пристыдившего ее из-за танцев в социальной сети TikTok. Ролик был опубликован в ее Telegram-канале.

На видео сначала можно услышать запись голоса Платона, который говорит, что никогда не простит мать за ее танцы в TikTok. После этого в ролике заиграла музыка, и журналистка начала танцевать.

«Получается, записала дисс (песня, в которой один исполнитель выражает неуважение к другому — прим. «Ленты.ру») на сына?» — поиронизировала в подписи к видео Собчак.

Позднее она опубликовала ответ сына на ее ролик. «Просто нет слов. (...) Все, мама, тебе хана», — сказал он.

О том, что сын Собчак раскритиковал ее за танцы в соцсетях, сообщалось в начале марта. «Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?» — спросил Платон у матери. В ответ Собчак задалась вопросом, что именно она делает, на что ребенок ответил, что, возможно, ей стоит посмотреть самостоятельно, так как он не хочет позориться.

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