Фронтмен «Бонд с кнопкой» ответил на обвинения в мизогинии

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Золотухин: Не могу покаяться в том, что я якобы мизогин

Фронтмен группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ответил критикам, обвинившим его в мизогинии за его книгу «Повреждения от прекрасного». Музыкант и писатель дал развернутое интервью «Ленте.ру», в котором отказался извиняться за выдуманный порок.

Золотухин уточнил, что сталкивался с критикой за «тексты, написанные на эмоциях», за которые его называли графоманом и мизогином. «Я должен себе сказать “наверное, так и есть, и за это стоит покаяться”? Но нет, я не могу покаяться в том, что я якобы мизогин. Простите, не могу», — отрезал артист, добавив, что в книге главный герой не он сам, а лирический герой.

«Во-первых, это очень важно сказать, и надеюсь, что вы поставите дисклеймер этого потрясающего тейка: это не автобиография, потому что очень многим кажется, что я настолько сумасшедший и самовлюбленный тип, что написал автобиографию в 23 года», — подчеркнул Золотухин.

Делать какие-то выводы обо мне, прочитав эту книгу, наверное, не лучшее решение. Но, опять же, я не могу запретить людям составлять их мнение Илья Золотухин

Большое интервью с Ильей Золотухиным, в котором он поведал о мытье сортиров на Таймыре, рассказал о массовой критике его книги и о том, как это привело его в психотерапию, можно прочитать здесь.