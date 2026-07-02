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17:37, 2 июля 2026КультураЭксклюзив

Солист «Бонда с кнопкой» признался в нарциссизме

Солист группы «Бонд с кнопкой» Золотухин назвал себя «нарцистом»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нарциссизм и исполнительное искусство неразрывно связаны, предположил солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин. В развернутом интервью «Ленте.ру» музыкант в шутку назвал себя «нарцистом» и рассказал о невидимом потолке, в который то и дело упирается его эго.

«Я все-таки нарцисс, наверное, в каком-то каком-то смысле, ведь я же артист, в конце концов», — сказал Золотухин.

По словам музыканта, его психолог не стал ставить ему диагноз «нарциссизм», но отметил, что у Золотухина «есть потуги в эту сторону». Он назвал себя «нарцистом», отметив, что это его качество очевидно всем сторонним наблюдателям.

Это все со стороны виднее, совершенно точно. Я же постоянно чувствую какой-то потолок в том, что происходит, и постоянно хочу пройти через него. И не всегда получается

Илья Золотухин

Музыкант добавил, что «не хочет производить впечатление человека, у которого есть желание постоянного достигаторства». «У меня есть какая-то планка, которой я хочу соответствовать. Но достигаторство, успешный успех — это все немножко не про меня», — отметил он.

Большое интервью с Ильей Золотухиным, в котором он поведал об обвинениях в мизогинии и графомании, рассказал о предложениях от девушек в личке, можно прочитать здесь.

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