США уличили Израиль в подготовке убийства переговорщиков от Ирана

NYT: США считают, что Израиль планировал убийство переговорщиков Ирана

Представители администрации президента США Дональда Трампа уверены, что Израиль готовил убийство переговорщиков от Ирана, включая главу МИД Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что в начале переговоров с Ираном Белый дом выяснил, что Галибаф находится в списке целей еврейского государства. Тогда Вашингтон попросил Тель-Авив воздержаться от покушений на него. В свою очередь, представители Ирана попросили гарантии у США, что Израиль не будет проводить тайных операций во время переговоров.

Отмечается, что на пути из Пакистана службы безопасности Ирана выяснили, что Израиль собирается атаковать самолет с Галибафом на борту. Для этого в воздушное пространство Ирана со стороны Ирака зашли два израильских истребителя. Из-за этого судно было вынуждено приземлиться в ближайшем аэропорту, откуда команда переговорщиков добиралась по земле.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил руководству Ирана, включая Аракчи и Галибафа. «Если Исламская Республика нападет на Израиль, она совершит свою самую большую ошибку. Ни Ормузский пролив им не поможет, ни нападения на мирных жителей, ничто нас не остановит», — предупредил он.