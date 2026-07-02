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18:41, 2 июля 2026Россия

Стало известно о сдавшей ЕГЭ на 200 баллов незрячей россиянке

Mash: Незрячая выпускница из Санкт-Петербурга сдала ЕГЭ на 200 баллов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Незрячая выпускница из Санкт-Петербурга Дарья Василенко сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 200 баллов. Об этом стало известно «Mash на Мойке».

По данным канала, россиянка сдала на максимальный балл два экзамена — по русскому языку и литературе.

Говоря о своем будущем, выпускница отмечает, что выбирает между филологией и журналистикой. «С одной стороны, я обожаю русский язык и литературу, а с другой — мне нравится общаться с людьми, а журналистика — это возможность общаться с теми, с кем вряд ли получится встретиться в обычной жизни», — отметила Василенко.

Ранее стало известно, что восемь российских выпускников набрали 400 баллов на ЕГЭ в 2026 году. В целом по стране школьников, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч.

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