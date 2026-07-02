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11:58, 2 июля 2026Россия

Стало известно о смерти одного из руководителей аппарата мэра Москвы

В Москве нашли без признаков жизни в квартире замруководителя аппарата мэра Старовойтова
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве нашли без признаков жизни в квартире заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Старовойтова. О смерти одного из столичных чиновников стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 46-летнего Старовойтова 30 июня обнаружила супруга. По предварительным данным, причиной его ухода из жизни стала сердечно-сосудистая недостаточность. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Алексей Старовойтов работал на своей должности более 10 лет — с 2011 года. Он занимался организационными и технологическими процессами в мэрии Москвы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае нашли тело чиновника местной администрации Олега Телегина. Рядом обнаружили ружье. Мужчина занимал свою должность с 2019 года, отвечая за управление недвижимостью администрации региона. Следователи начали проводить проверку.

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