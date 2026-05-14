Тело чиновника с лежавшим рядом ружьем нашли в российском регионе

Shot: Тело чиновника с лежавшим рядом ружьем нашли в Краснодарском крае

В Краснодарском крае нашли мертвым чиновника местной администрации. Рядом с телом обнаружили ружье, пишет Shot в Telegram.

Как выяснили журналисты, речь идет о 52-летнем директоре госучреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий Олеге Телегине. Он занимал свою должность с 2019 года, отвечая за управление недвижимостью администрации региона.

По информации издания, причина смерти не связана с криминалом. Мотивы поступка Телегина установит Следственный комитет Краснодарского края.

Ранее стало известно о смерти высокопоставленного чиновника-ветеринара Сергея Тура после массового забоя скота в Новосибирской области. Россиянин занимал должность начальника отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и карантинных мероприятий. Супруга Тура Елена заявила, что его смерть наступила из-за отказа сердца.