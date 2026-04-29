Стало известно о смерти чиновника-ветеринара в устроившем забой скота регионе России

Жена объявила о смерти чиновника-ветеринара Тура в Новосибирской области

В устроившей массовый забой скота Новосибирской области объявили о смерти высокопоставленного чиновника-ветеринара Сергея Тура, занимавшего должность начальника отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и карантинных мероприятий. О смерти Тура стало известно из заявления его супруги Елены, ее слова приводит NGS.ru.

По словам Елены Тур, смерть ее супруга наступила из-за отказа сердца — жена связала это с напряженной работой, которую вел один из главных ветеринаров региона.

Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый Елена Тур

Смерть Тура подтвердил ТАСС сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

В марте в Сибири произошла эпидемия пастереллеза у рогатого скота. 16 марта власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В середине марта власти региона сообщили о выделении 200 миллионов рублей на компенсации и социальные выплаты пострадавшим фермерам. Забой скота вызвал широкий резонанс.

После массового забоя уволили главу Минсельхоза региона — Андрея Шинделова.