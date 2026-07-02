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15:30, 2 июля 2026Мир

Стармер извинился за изъятие детей у матерей-одиночек

Стармер принес извинения за практику изъятия детей у матерей-одиночек после Второй мировой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принес официальные извинения женщинам, которые после Второй мировой войны подвергались принудительному изъятию детей из-за своего статуса матерей-одиночек. Его слова передает телеканал Sky News.

«Мы приносим глубокие соболезнования матерям, которым сказали, что они непригодны, и которые были лишены возможности заботиться о детях», — сказал политик. По словам главы британского правительства, подобная практика стала «пятном на истории» страны.

Перед выступлением в Палате общин премьер-министр встретился в резиденции на Даунинг-стрит с теми, кто пережил данную практику. Он назвал их одними из самых выдающихся женщин страны, подчеркнув их «исключительную храбрость».

Ранее Стармер похвастался самым гомосексуальным (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в мире парламентом Британии. «Я очень горжусь тем, что наш парламент самый гомосексуальный. Я не думаю, что где-либо и когда-либо так было. Я считаю, что в мире нет более гомосексуального парламента, чем этот», — заявил политик.

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