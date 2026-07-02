Стрелявшего в рецидивистов россиянина задержали полицейские

В Саратовской области задержали мужчину за стрельбу в трех человек

В Саратовской области задержали мужчину за стрельбу в трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили местонахождение 41-летнего жителя Калининска, который подозревается в тяжком преступление. В ходе обыска у него было изъято охотничье ружье, используемое им при совершении преступления. Фигурант доставлен оперативниками в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

29 июня в полицию поступила информация о госпитализации в Калининскую районную больницу трех ранее неоднократно судимых мужчин. У 34-летнего, 38-летнего и 60-летнего пациентов были огнестрельные ранения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность стрелка. Им оказался также неоднократно судимый 41-летний местный житель. Ночью у дороги у него произошел конфликт с мужчинами и он открыл стрельбу по оппонентам, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что россиянин скрылся после ночной охоты на рецидивистов.