Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 2 июля 2026Экономика

Названы причины укрепления рубля

Ганган: Укрепление курса рубля объясняется снижением спроса на импорт и жесткой ДКП
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Укрепление курса российской валюты объясняется совокупностью факторов. Причины назвал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, его цитирует газета «Ведомости».

По словам представителя регулятора, рубль растет по отношению к другим валютам в связи со снижением спроса на импорт, сокращением внешнего долга и влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

За последние полтора года спрос на импорт оставался слабее из-за высокой ключевой ставки, мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных ограничений. Также за последние годы существенно сократился внешний долг, что уменьшило потребность в покупке иностранной валюты для обслуживания обязательств. Наконец, в результате ухода значительной части нерезидентов с российского рынка снизилось влияние на курс рубля конвертации дивидендов в иностранную валюту, добавил Ганган.

Директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой предупредил, что говорить о начале устойчивого курсового тренда пока рано. По его прогнозу, стоимость рубля продолжит колебаться, несмотря на решение Банка России в восемь раз — с 4,62 до 0,58 миллиарда рублей — сократить продажи валюты во втором полугодии, считает эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok