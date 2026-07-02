Названы причины укрепления рубля

Ганган: Укрепление курса рубля объясняется снижением спроса на импорт и жесткой ДКП

Укрепление курса российской валюты объясняется совокупностью факторов. Причины назвал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, его цитирует газета «Ведомости».

По словам представителя регулятора, рубль растет по отношению к другим валютам в связи со снижением спроса на импорт, сокращением внешнего долга и влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

За последние полтора года спрос на импорт оставался слабее из-за высокой ключевой ставки, мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных ограничений. Также за последние годы существенно сократился внешний долг, что уменьшило потребность в покупке иностранной валюты для обслуживания обязательств. Наконец, в результате ухода значительной части нерезидентов с российского рынка снизилось влияние на курс рубля конвертации дивидендов в иностранную валюту, добавил Ганган.

Директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой предупредил, что говорить о начале устойчивого курсового тренда пока рано. По его прогнозу, стоимость рубля продолжит колебаться, несмотря на решение Банка России в восемь раз — с 4,62 до 0,58 миллиарда рублей — сократить продажи валюты во втором полугодии, считает эксперт.