Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 2 июля 2026Силовые структуры

Суд наказал готовивших взрыв в российской воинской части диверсантов

Трем диверсантам военной разведки Украины дали срок за подготовку теракта в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Туле членам диверсионной группы, работавшим на военную разведку Украины, вынесли приговор по делу о подготовке теракта. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, диверсанты готовились совершить взрыв в одной из воинских частей на территории Тулы. В группировку входили 56-летний Роман Корнеев и 36-летний Олег Мирзоян — оба уроженцы Орловской области, их сообщником был уроженец Ивано-Франковска Тарас Плитчук. Всех троих задержали в момент изъятия взрывчатки из тайника. В ходе обыска у диверсантов нашли автомат Калашникова, пистолет, пять единиц огнестрельного оружия и 153 патрона различного калибра.

Наказание установленное судом: Корнееву — 22 года колонии, Мирзояну — 18 лет, Плитчуку — 17 лет.

Ранее сообщалось, что юный житель Пермского края признан виновным в террористической деятельности и приговорен к 7 годам колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО сделал заявление о вступлении Украины в альянс

    Москвичей предупредили о нашествии переносчиков опасных болезней

    Стало известно о боестолкновении с ВСУ в Черном море

    Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    ВСУ выпустили в сторону России управляемые бомбы и сотни БПЛА

    Член одной из российских партий устроила пьяное ДТП в Москве

    Российский «Прогресс» изменил орбиту МКС

    Названы три главные ошибки при ношении контактных линз

    Суд наказал готовивших взрыв в российской воинской части диверсантов

    Семенович описала типаж выбираемых мужчинами для поездки на Мальдивы женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok