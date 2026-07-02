Суд наказал готовивших взрыв в российской воинской части диверсантов

Трем диверсантам военной разведки Украины дали срок за подготовку теракта в России

В Туле членам диверсионной группы, работавшим на военную разведку Украины, вынесли приговор по делу о подготовке теракта. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, диверсанты готовились совершить взрыв в одной из воинских частей на территории Тулы. В группировку входили 56-летний Роман Корнеев и 36-летний Олег Мирзоян — оба уроженцы Орловской области, их сообщником был уроженец Ивано-Франковска Тарас Плитчук. Всех троих задержали в момент изъятия взрывчатки из тайника. В ходе обыска у диверсантов нашли автомат Калашникова, пистолет, пять единиц огнестрельного оружия и 153 патрона различного калибра.

Наказание установленное судом: Корнееву — 22 года колонии, Мирзояну — 18 лет, Плитчуку — 17 лет.

Ранее сообщалось, что юный житель Пермского края признан виновным в террористической деятельности и приговорен к 7 годам колонии.