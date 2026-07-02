Юный россиянин заработал на терроризме и пригласил друзей последовать его примеру

Под Пермью юный россиянин попался на поджоге и вербовке несовершеннолетних в террористы

Юный житель Пермского края признан виновным в террористической деятельности и приговорен к 7 годам колонии. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 18-летний молодой человек весной 2025 года был завербован неизвестным куратором для терроризма. По указанию своего руководителя в марте того же года он с помощью бензина и зажигалок поджег две трансформаторные подстанции в Краснокамском округе. Из-за этого 50 домов СНТ остались без света.

Юноша также создал канал в мессенджере, куда пригласил трех знакомых, среди которых были несовершеннолетние. Новых соратников он активно склонял к терроризму, приглашал присоединяться и обещал хорошие деньги.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу, которая за два месяца совершила серию диверсий.