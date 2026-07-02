Суд наказал распространителя детской порнографии

22-летнему жителю Брянска дали 4 года за распространение детского порно

В Брянске суд признал виновным в распространении детской порнографии 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал судов региона.

По данным следствия, мужчина приобрел и хранил у себя на компьютере порнографические материалы с участием малолетних детей. Позже, решив заработать на своей коллекции порно, он создал Telegram-бота, который за деньги давал доступ к соответствующим видео. Доход поступал на криптокошельки, с которых тот выводил деньги в рублях. Приговор — четыре года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мать девятилетнего Паши, ставшего жертвой педофила, попала под уголовное дело в Санкт-Петербурге.