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17:47, 2 июля 2026Силовые структуры

Суд наказал распространителя детской порнографии

22-летнему жителю Брянска дали 4 года за распространение детского порно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Брянске суд признал виновным в распространении детской порнографии 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал судов региона.

По данным следствия, мужчина приобрел и хранил у себя на компьютере порнографические материалы с участием малолетних детей. Позже, решив заработать на своей коллекции порно, он создал Telegram-бота, который за деньги давал доступ к соответствующим видео. Доход поступал на криптокошельки, с которых тот выводил деньги в рублях. Приговор — четыре года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мать девятилетнего Паши, ставшего жертвой педофила, попала под уголовное дело в Санкт-Петербурге.

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