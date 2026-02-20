Мать ставшего жертвой педофила 9-летнего Паши попала под уголовное дело

Мать убитого 9-летнего Паши из Петербурга попала под уголовное дело

Мать девятилетнего Паши, ставшего жертвой педофила, попала под уголовное дело в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, женщине вменяют статью о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Помимо Паши, у нее шесть детей, самому младшему из которых пара месяцев.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к мужчине. Тот расправился с ребенком. Во время обысков у него дома нашли компьютер с детским порно.

Ранее сообщалось, что на полиграф из-за подозрений отправили отчима Паши.