Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 11 февраля 2026Силовые структуры

Отчима убитого 9-летнего Паши из Петербурга отправили на полиграф из-за подозрений

Отчима убитого 9-летнего Паши проверяют на полиграфе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Сожителя матери убитого девятилетнего Паши Т. проверяют на полиграфе. Об этом сообщает 78.RU.

По данным источника, есть версия, что у мужчины психотип, допускающий возможность вступления в связь с несовершеннолетними.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. В поисках участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к Петру Жилкину, чтобы погреться. Жилкин дежурил на парковке у торгового центра и предлагал детям покататься. Мужчина расправился с ребенком. Позднее на компьютере у злоумышленника нашли терабайты детского порно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о самоотверженности охранника российского техникума при нападении

    РЖД пожаловались на некачественные российские локомотивы

    В МИД Украины высказались об ударах по инфраструктуре Казахстана

    В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

    В московском дворе нашли множество мертвых кошек

    В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

    Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok