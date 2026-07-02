Таксист спас россиянку от киберпреступников

Таксист спас 53-летнюю жительницу Краснодарского края от кибермошенников

Таксист спас 53-летнюю жительницу Успенского района Краснодарского края от киберпреступников. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

По данным полицейских, женщине под видом сотрудников военкомата позвонили мошенники. Они предложили россиянке оформить пенсию по потере кормильца. Затем с пострадавшей связался лжеправоохранитель и сообщил о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуг». Он убедил жертву снять 5,8 миллиона рублей в банке за пределами края и передать их специальному человеку.

После разговора с преступниками женщина с дочерью вызвали такси. Водитель услышал разговор пассажирок и объяснил, что те находятся под влиянием мошенников. Таксист убедил их не отдавать сбережения, а обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело, полиция ведет розыск причастных к совершению преступления.

Ранее в Москве произошел похожий случай. Таксист спас сбережения 83-летней местной жительницы от мошенников.