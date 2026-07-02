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20:30, 2 июля 2026Моя страна

Танец сельских школьников взорвал соцсети и покорил всю Россию

«Веревочка» школьников из татарского села покорила всю Россию в соцсетях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Видео с народным марийским танцем «Веревочка», или «Кандыра», неожиданно взорвало соцсети и покорило всю Россию. Его исполняют на всех праздниках и дискотеках школьники из села Нижнее Кучуково в Татарстане, пишет «Родина».

В местной школе учатся дети из разных многонациональных семей, но всех их, как утверждается, объединяют народные танцы. В частности, несколько лет назад педагог выложила в соцсети первый ролик, как дети на школьной дискотеке под песню Михаила Веселова исполняют марийский танец «Веревочка». В тот момент ролик набрал 3,5 миллиона просмотров. Сельская молодежь порадовалась результату и вдохновилась на новые видео и танцы под народные песни.

На записи, публикуемой в сети, видно, как девочки в сарафанах на советский манер и мальчики с атласными лентами довольно быстро двигаются под музыку. Тогда же они перестраиваются, активно притоптывая в такт и попадая в ритм. Вместе с ними на видео можно увидеть и учителей.

Теперь школьниками из небольшого села в Татарстане восхищаются по всей России. Все благодаря их «Веревочке». Также в соцсетях на их танец, как отмечает издание, обратили внимание жители Канады, Норвегии и Швейцарии.

Ранее житель Чебоксар Саша Чеба прославился в сети благодаря танцам в стиле тектоник. Известно, что один из последних его роликов собрал больше 10 миллионов просмотров. Такие ностальгические танцы зацепили даже знаменитостей. Например, нидерландского диджея Tiesto, под музыку которого Чеба часто двигается в своих видео.

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