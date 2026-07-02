Туристка отправилась на кофейную ферму в Колумбии и была найдена в озере бездыханной

The Sun: Туристка была найдена бездыханной в озере в Колумбии

Туристка отправилась на кофейную ферму в Колумбии и была найдена в озере бездыханной спустя шесть дней. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что 41-летняя Марлис Генц остановилась в популярном среди туристов городе Саленто, который известен своим соседством с кофейными плантациями. Путешественница пропала 25 мая. В тот день в 14:00 по местному времени она должна была посетить поля, но так и не приехала к назначенному времени.

31 мая ее обнаружили без признаков жизни в озере в сельской местности. В ходе расследования на теле нашли признаки насилия. Кроме того, сестра и подруга туристки рассказали, что геопозиция ее смартфона и наушников изменилась на совершенно другое место. Следы вели в мастерскую по ремонту электроники в Медельине, в более чем 160 километрах от места, где нашли Генц.

Ранее секс-турист расправился с 17-летней девушкой в Таиланде и спрятал тело в чемодан. После этого он попытался сесть в самолет до родного города, но в аэропорту его арестовали.