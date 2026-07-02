Министр обороны Украины Федоров направил письма с просьбой о помощи 40 странам

Министр обороны Украины Михаил Федоров направил письма 40 странам с просьбой о помощи — в июле безотлагательно передать Киеву ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из имеющихся запасов. Текст опубликован на официальной странице военного ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если бы партнеры вовремя давали то, что обещали», — говорится в сообщении.

Федоров предлагает взамен вернуть эти ракеты из будущих поставок, которые передадут для Украины по уже заключенным контрактам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Норвегию в ложном обещании. По его словам, Осло изначально выразило готовность оплатить поставку 200 ракет для Киева, однако ни одна из них так и не поступила украинской стороне.