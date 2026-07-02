Уникальный янтарный самородок возрастом 40 миллионов лет нашли в российском городе

Янтарный самородок возрастом около 40 миллионов лет нашли в Калининграде

Уникальный янтарный самородок весом 1,5 килограмма добыли на Янтарном комбинате в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что редкий образец сочетает в себе сразу два вида балтийского янтаря: сердцевина состоит из матового самоцвета медового оттенка, а оболочка сформирована прозрачным слоем, в котором сохранились фрагменты древнего леса: насекомые и кора дерева. Возраст найденного в российском городе самородка — около 40 миллионов лет. Его назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области.

Генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин отметил, что статус уникального получает янтарь весом более одного килограмма. Такие находки — большая редкость, поэтому предсказать их количество заранее невозможно.

В начале июня россияне неожиданно нашли под Калининградом «янтарное перо» птицы, возраст которой свыше 40 миллионов лет. Ученые предположили, что оно принадлежало древолазам, таким как синица или поползень.