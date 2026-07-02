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12:11, 2 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Ущерб ВСУ от массированной атаки на Киев оценили

Военный эксперт Леонков: Ущерб ВСУ от удара ВС РФ станет заметен после снижения атак БПЛА
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Оценить ущерб для ВСУ от удара Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) сразу невозможно, но первым признаком эффективности станет снижение атак дронов, объяснил военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сразу такой ущерб не оценить, потому что он сказывается после удара. Первым признаком того, что удар был эффективным, будет снижение атак беспилотников. Но это произойдет не сразу, а со временем», — пояснил военный эксперт.

По его словам, сейчас удары наносятся по всей территории Украины и идут по определенному алгоритму. Задача — выбить все беспилотники, места их хранения и сборки, в том числе те, которые пытались атаковать Москву, указал специалист.

Леонков отметил, что под ударом оказываются и предприятия, производящие компоненты для ракетного вооружения. В частности, завод «Мотор Сич» занимается двигателями для крылатых ракет, включая «Нептун», и не исключено, что он причастен к выпуску комплектующих и для «Фламинго», считает военный эксперт.

«Поражение таких объектов напрямую влияет на способность ВСУ продолжать атаки с воздуха», — заключил Леонков.

Ранее российские военные поразили выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point предприятие в Киеве. Речь идет об агрегатно-детальном предприятии радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс». Продукция «Радионикса» напрямую влияет на боевые возможности Военно-воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО.

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