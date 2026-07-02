Еврокомиссар Кубилюс: ЕС должен нарастить бюджет, чтобы избежать конфликта с Россией

Европейский союз (ЕС) должен увеличить свой бюджет, чтобы избежать конфликта с Россией. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ходе выступления на ежегодной конференции по бюджету ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что если Евросоюз всерьез допускает возможность противостояния, то ему следует нарастить общий бюджет как минимум до 2 процентов совокупного ВВП стран-членов объединения.

«Это позволит избежать войны и не допустить ситуации, когда в случае войны бюджет пришлось бы увеличивать до 12–15 процентов ВВП», — считает Кубилюс.

Ранее начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что Москва представляет из себя угрозу для ЕС, в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с Россией.