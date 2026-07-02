В Госдуме рассказали об изменении тактики ударов России по Украине

Депутат Журавлев: Россия нарастила интенсивность атак по Украине в 12 раз

Россия нарастила интенсивность атак по Украине в 12 раз. Об изменении тактики Вооруженных сил (ВС) РФ сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, Россия усовершенствовала тактику комбинированных атак. Так, при ударах сначала используются дроны «Герань», которые вскрывают позиции украинской ПВО, а затем для атак используются гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и иные средства.

«Значительно наращены объемы производства баллистических ракет, что позволило увеличить интенсивность ударов более чем в 12 раз по сравнению с предыдущим периодом — это не дает противнику возможности быстро восстанавливать инфраструктуру», — пояснил депутат.

Он также отметил, что каждый удар снижает угрозы для жителей Донбасса и приграничных регионов России.

Ранее в Минобороны России объявили о массированном российском ударе возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что атаки совершались с применением высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.