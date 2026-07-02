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21:04, 2 июля 2026Мир

В канцелярии Навроцкого назвали часть Украины «Малопольшей»

Представитель канцелярии Навроцкого назвал западноукраинские области «Малопольшей»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Представитель канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого назвал западноукраинские области «Малопольшей», говоря о Волынской резне. Его слова транслировал канал TV Republika.

«С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента, а также для подавляющего большинства поляков, прославление [лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана] Бандеры, прославление преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации», — подчеркнул представитель канцелярии польского лидера.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал нынешнего польского премьера Дональда Туска из-за его реакции на действия президента Украины Владимира Зеленского.

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