В Кремле сделали заявление о массированном ударе возмездия по Украине

Песков: Массированный удар возмездия наносился по военным объектам Украины

Массированный удар возмездия российские военные наносили по военным и околовоенным объектам Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», — обозначил Песков.

По его информации, о результатах ответного удара уже доложили президенту России Владимиру Путину.

Ранее в Минобороны объявили о массированном российском ударе возмездия по Украине. Атаки совершались с применением высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.