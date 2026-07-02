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12:03, 2 июля 2026Россия

В Кремле сделали заявление о массированном ударе возмездия по Украине

Песков: Массированный удар возмездия наносился по военным объектам Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Массированный удар возмездия российские военные наносили по военным и околовоенным объектам Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», — обозначил Песков.

По его информации, о результатах ответного удара уже доложили президенту России Владимиру Путину.

Ранее в Минобороны объявили о массированном российском ударе возмездия по Украине. Атаки совершались с применением высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

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