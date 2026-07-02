В Кремле сделали заявление о массированном ударе возмездия по Украине

Массированный удар возмездия российские военные наносили по военным и околовоенным объектам Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», — обозначил Песков.
По его информации, о результатах ответного удара уже доложили президенту России Владимиру Путину.
Ранее в Минобороны объявили о массированном российском ударе возмездия по Украине. Атаки совершались с применением высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.