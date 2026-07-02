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11:56, 2 июля 2026Бывший СССР

В Кремле заявили об усилении давления на Украину

Песков: Россия продолжит усиливать давление на Украину для достижения поставленных целей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия продолжит усиливать давление на Украину для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей», — рассказал пресс-секретарь.

Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости введения новых санкций против России для усиления давления на Москву.

Ранее Песков рассказал, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов утром в четверг, 2 июля, доложил президенту страны Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по Киеву и другим населенным пунктам Украины.

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