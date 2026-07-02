В Кремле заявили об усилении давления на Украину

Россия продолжит усиливать давление на Украину для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей», — рассказал пресс-секретарь.
Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости введения новых санкций против России для усиления давления на Москву.
Ранее Песков рассказал, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов утром в четверг, 2 июля, доложил президенту страны Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по Киеву и другим населенным пунктам Украины.